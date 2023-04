„Slot and Fly“ soll Hamburger Flughafen entlasten

Teilen

Ein Flugzeug bei der Landung. © Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Pünktlich zum Ferienstart können Reisende am Hamburger Flughafen Zeitfenster für die Sicherheitskontrolle buchen. Mit dem Service „Slot and Fly“ haben Fluggäste die Möglichkeit, bereits 72 Stunden vor Abflug ein Zeitfenster zu reservieren, wie der Hamburger Flughafen am Mittwoch mitteilte. Die 15-Minuten-Slots können demnach über das Online-Portal des Flughafens gebucht und unabhängig von der Fluggesellschaft genutzt werden.

Hamburg - Damit soll der Anreisetag besser planbar und mit weniger Wartezeiten verbunden sein. In Kombination mit dem bestehenden Selbstbedienungsschaltern zur Gepäckaufgabe soll vor allem die Situation in Ferienzeiten mit hohem Passagieraufkommen entspannt werden. „Wer sich online eincheckt, seine Koffer am Automaten abgibt und sich jetzt neu ein Zeitfenster der Sicherheitskontrolle bucht, gelangt zügiger ans Gate“, sagte Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburger Flughafen.

In den Osterferien werden rund 270.000 Fluggäste pro Woche erwartet, an Spitzentagen bis zu 40.000 An- und Abreisende am Tag. dpa