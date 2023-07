Macheten, Messer und ein Beil: Bundespolizei zieht Mann mit Koffer voller Waffen aus dem Verkehr

Von: Lia Stoike

In ganz Deutschland gibt es keinen anderen Hauptbahnhof, der so gefährlich ist, wie der Hamburger. Die Polizei greift deshalb hart durch.

Update vom 16. Juli 2023, 13:55 Uhr: Durch Kontrollen der Allgemeinverfügung, die kürzlich für das laufende Wochenende seitens der Bundespolizei erlassen wurde, haben die Beamten im Hamburger Hauptbahnhof einen einschlägigen Fund gemacht. Das teilt die Deutsche Presseagentur mit. Bei Kontrollen zogen Bundespolizisten einen 20-Jährigen aus dem Verkehr, der mit einem Koffer voller Waffen unterwegs war: Macheten, Messer und ein Beil. Er wurde festgenommen und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der Mann war der Polizei bereits bekannt und gilt als gewaltbereit. Aus diesem Grund wurde seine Wohnung in Hamburg-Hausbruch mit einem Großaufgebot am Sonntagmorgen durchsucht. Bei den Kontrollen waren 120 Polizeibeamte im Einsatz, es wurden insgesamt 650 Personen kontrolliert. Dabei stellten die Beamten insgesamt 14 Verstöße gegen die Verordnung fest.

Erstmeldung vom 15. Juli 2023, 11:43 Uhr: Hamburg – Schon vor geraumer Zeit berichtete unsere Redaktion, dass Hamburg auf Platz eins der meisten Gewaltdelikte in deutschen Bahnhöfen deutschlandweit steht. An dieser Situation hat sich nach jüngstem Bericht der Deutschen Presseagentur (dpa) nichts geändert. Hier heißt es, bis Ende April dieses Jahres wurden bereits 145 Körperverletzungen, 31 gefährliche Körperverletzungen und 18 gefährliche Körperverletzungen mit gefährlichen Gegenständen gezählt. Es handelt sich um Zahlen, die die Bundespolizei erfasst hat.

Kein Hauptbahnhof in Deutschland ist gefährlicher als der Hamburger

Außerdem wurden 924 Diebstähle verzeichnet, ebenfalls in den ersten vier Monaten dieses Jahres. Um dies ins Verhältnis zu setzen: Das ist fast so viel wie im gesamten Jahr 2021. Dem Bericht zufolge stiegen die Fallzahlen hinsichtlich Diebstählen am Hamburger Hauptbahnhof 2022 auf 2365, 2021 waren es 972, bei Gewaltdelikten auf 667, im Vergleich dazu 2021: 544. Folglich dessen ist die Anzahl der Verbrechen dramatisch angestiegen.

Kein anderer Hauptbahnhof in ganz Deutschland ist so gefährlich wie der Hamburger. (Symbolbild) © dpa/Daniel Bockwoldt

Der Hamburger Hauptbahnhof gilt als der Bahnhof mit den meisten Gewaltdelikten bundesweit. Ob es daran liegt, dass er laut Deutscher Bahn mit täglich 550.000 Fahrgästen neben dem Pariser Bahnhof Gare du Nord der meistfrequentierte Bahnhof Europas ist, bleibt fraglich. Fakt ist: Die Bundespolizei greift jetzt abermals durch. Eine Allgemeinverfügung wurde vor wenigen Tagen erlassen, nach der an diesem Wochenende Waffen und Messer aller Art verboten sind. Das geht aus einer Pressemitteilung der Bundespolizei hervor. Dazu zählen zum Beispiel Schusswaffen, Schreckschusswaffen oder Werkzeuge, aber auch Taschen- oder Obstmesser, Pfeffersprays und Teleskopschlagstöcke.



Betroffen von der Allgemeinverfügung ist der gesamte Hauptbahnhof, bis einschließlich Sonntag, 24.00 Uhr. Ausgenommen wurde allerdings die Mönckeberg Passage. Besonders in den Abend- und Nachtstunden der Wochenenden kommt es erfahrungsgemäß zu Auseinandersetzungen mit Körperverletzungen, bei denen insbesondere Messer als Waffe benutzt werden.