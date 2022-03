So viele Bewerbungen für Privattheatertage wie nie zuvor

Teilen

Für die diesjährigen Privattheatertage in Hamburg haben sich so viele Theater beworben wie nie zuvor. 119 Privattheater aus ganz Deutschland haben für ihre Inszenierungen in den drei Kategorien ihre Bewerbung eingereicht, teilte der Veranstalter am Montag in Hamburg mit. Die drei Kategorien sind (Moderner) Klassiker, (Zeitgenössisches) Drama und Komödie.

Hamburg - Die hohe Zahl der Bewerbungen zeige, dass die Theater unbedingt präsent sein und spielen wollen, sagte der Initiator der Privattheatertage, Axel Schneider, dazu laut Mitteilung. „Vor dem Hintergrund der letzten, durch Theaterpausen geprägten Jahre, ist es uns ein großes Anliegen, mit den Privattheatertagen die Vielfalt der bundesdeutschen Privattheaterszene sichtbar zu machen.“

Die eingereichten Stücke werden von einer neunköpfigen Jury beurteilt, die dafür derzeit durch Deutschland reist. Ihr Ziel ist es, zwölf Produktionen zu nominieren, die dann als Favoriten vom 21. Juni bis zum 3. Juli zu dem Theaterfestival nach Hamburg eingeladen werden. Drei der Aufführungen werden am Ende mit den Monica-Bleibtreu-Preisen ausgezeichnet. Zudem gibt es einen Publikumspreis.

Die Privattheatertage gibt es in Hamburg seit 2011. 2020 musste das Festival coronabedingt verschoben werden. Nun steht das zehnjährige Jubiläum an. dpa