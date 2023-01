Solidaritäts-Demos in Hamburg für Menschen im Iran

Ein Feuerwehrauto der Demonstration zur Unterstützung für die Menschen im Iran. © Georg Wendt/dpa

Seit mehreren Monaten gehen tausende Menschen im Iran auf die Straßen und protestieren gegen die Regierung und das islamische Herrschaftssystem. Viele von ihnen wurden seitdem festgenommen, einige hingerichtet. In Hamburg gibt es deshalb Solidaritäts-Demos.

Hamburg - Mehrere hundert Menschen sind erneut in Hamburg aus Solidarität mit den im Iran protestierenden Männern und Frauen auf die Straße gegangen. Vor dem Rathaus der Hansestadt machten am Samstagmittag laut Polizei rund 150 Menschen auf die Missstände im Iran aufmerksam. Sie forderten das Ende der Gewalt gegen die Demonstrierenden und der Hinrichtungen. Am Nachmittag rollte ein Autokorso mit etwa 80 bis 90 Fahrzeugen durch die Stadt. Auch diese Demonstranten wollten damit ihre Unterstützung für die Menschen im Iran ausdrücken.

Hintergrund sind die seit Monaten andauernden Proteste im Iran nach dem Tod der iranischen Kurdin Jina Mahsa Amini. Sie starb im September 2022 im Polizeigewahrsam, nachdem sie von der Sittenpolizei wegen Verstoßes gegen die islamischen Kleidungsvorschriften festgenommen worden war. Seither gibt es immer wieder Proteste gegen den repressiven Kurs der Regierung und das islamische Herrschaftssystem. Wegen der Demonstrationen wurden inzwischen Tausende festgenommen, mehrere Demonstranten wurden wegen unterschiedlicher Vorwürfe hingerichtet. dpa