Solidaritätsdemo für die Ukraine vor russischem Konsulat

Die Hamburger Jugendorganisationen von SPD, Grünen, CDU und FDP haben für Mittwoch zu einer Solidaritätskundgebung mit der Ukraine aufgerufen. Treffpunkt sei um 17.00 Uhr am russischen Generalkonsulat am Feenteich, teilte die Junge Union (CDU) mit. Neben den Jusos (SPD), der Grünen Jugend (Grüne), der Jungen Union (CDU) und den Jungen Liberalen (FDP) seien auch die ukrainische Diaspora und weitere politische und zivilgesellschaftliche Organisationen an der Demonstration für Frieden in Europa beteiligt.

Hamburg - Die Jugendorganisationen verurteilen das völkerrechtswidrige Vorgehen Wladimir Putins scharf „und stehen solidarisch an der Seite der Ukraine, die als souveräner Staat integraler Bestandteil Europas ist“. Putin stelle mit seinem Vorgehen die Sicherheit der ukrainischen Bevölkerung und die Sicherheit Europas infrage. „Wir fordern Russland auf, die Integrität der europäischen Grenzen zu achten und an den Verhandlungstisch zurückzukehren“, heißt es in dem Aufruf.

Frieden sei und bleibe das wertvollste Gut. „Als junge Generation, die den Kalten Krieg nicht selbst erlebt hat, ist es auch unsere Verantwortung, den Frieden in Europa zu bewahren und Krieg zu verhindern.“ Der Krieg in der Ostukraine, unter dem die Zivilbevölkerung schon jahrelang leide, dürfe nicht weiter eskalieren, sondern müsse beendet werden. dpa