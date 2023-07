SPD legt Eckpunktepapier zu Strom- und Wärmeplanung vor

Das Logo der SPD in der Parteizentrale in Berlin. © Wolfgang Kumm/dpa/Symbolbild

Die SPD in der Hamburgischen Bürgerschaft hat ein Eckpunktepapier zur Strom- und Wärmeplanung vorgelegt. Mit dem nicht mit dem grünen Koalitionspartner abgestimmten 33-Punkte-Plan wolle man sicherstellen, „dass das Heizen oder Kühlen von Gebäuden im Rahmen der sogenannten Wärmewende für alle bezahlbar bleibt und real funktionieren muss“, sagte Fraktionschef Dirk Kienscherf am Dienstag.

Hamburg - „Damit dies in Hamburg gelingen kann, brauchen wir im Bereich der Wärme- und Stromplanung in den nächsten Monaten deutlich mehr Transparenz und Transformation.“ Zuerst hatte der NDR darüber berichtet.

Für alle Bürgerinnen und Bürger müsse bis 2026 erkennbar sein, welche Wärmeversorgung künftig wo für wen möglich sein wird, sagte Kienscherf. „Es muss klar sein, wer sich zum Beispiel an ein Fernwärmenetz anschließen kann, wo Nahwärmenetze existieren oder möglich sind, wo für einzelne Gebäude Lösungen entwickelt werden können oder müssen - zum Beispiel mit Wärmepumpen - und ob es künftig ein klimaneutrales Gasnetz geben wird.“

Die Diskussion um das sogenannte Heizungsgesetz von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) habe gezeigt, „dass wir die Menschen in unserem Land nicht weiter verunsichern dürfen, sondern durch mehr Transparenz, mehr Klarheit, mehr Unterstützungen hinsichtlich der Umsteigemöglichkeiten hin zu fossilfreien oder -armen Lösungen mehr Akzeptanz vor Ort schaffen müssen“, sagte er.

Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne) gab sich angesichts des SPD-Vorstoßes gelassen. Die „gute Botschaft“ sei: „Alle 33 Punkte sind bei uns in der Behörde längst in Arbeit und die ersten Ergebnisse werden bereits Ende des Jahres vorliegen.“ Er habe der Wohnungswirtschaft in der vergangenen Woche zugesagt, dass jeder Haus- und Wohnungsbesitzer die gewünschte Klarheit bereits im kommenden Jahr bekomme. „Ich würde nicht empfehlen, diesen Zeitraum ohne Not um eineinhalb Jahre zu verlängern.“ dpa