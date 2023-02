Sperrmüll vor Flüchtlingshilfe abgeladen – „Ist eine Sauerei!“

Von: Lia Stoike

„Sperrmüll als Spende entsorgen, ist ganz einfach“, dachten sich vermutlich Unbekannte und luden zwei alte, kaputte Sofas vor einer Flüchtlingshilfe in Hamburg ab.

Hamburg – Zwei Sofas: alt, kaputt, dreckig – der Beschreibung nach handelt es sich eigentlich um Sperrmüll. Doch steht der Schrott nicht an der Straße, um von der Stadtreinigung Hamburg eingesammelt zu werden, sondern vor dem Gebäude der Begegnungsstätte für ukrainische Geflüchtete „Tausch und Schnack“ in Eimsbüttel als vermeintliche Spende. Das blockiert nicht nur den Gehweg, sondern wirft auch die Frage auf: Wer kümmert sich jetzt um die Entsorgung, fragt 24hamburg.de.

„Oh Gott! Wie kriegen wir das wieder weg?“, war auch Constance Böhles erster Gedanke, als sie die zwei Sofas auf dem Gehweg vorfand. Böhle ist Leiterin und Ansprechpartnerin der Initiative. Die Tauschbörse nimmt Möbel grundsätzlich nicht an. Geflüchtete können sperrige Gegenstände nicht transportieren. Es gebe eine Faustregel für Spenden: „Ich muss sie unter dem Arm wegtragen und mit dem Bus nach Hause fahren können.“

Der Ärger ist groß; das Problem, vor dem Böhle nun steht, auch. „Eine Entsorgung auf dem Recyclinghof blockiert unsere ohnehin knappen Transportkapazitäten unnötig und kostet pro Sofa wohl über 100 Euro.“ Da eine Organisation ihrer Annahme nach vollständig für die Sperrmüll-Entsorgung zahlen müsse. „Von dem Geld würde ich lieber dringend benötigte Hygieneartikel für Geflüchtete kaufen.“

