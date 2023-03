Mischung aus Sand und Sekundenkleber: Aktivist Mischa zeigt Asphalthand und fürchtet düstere Zukunft

Von: Sebastian Peters

Zwei Aktivisten mussten mit schweren technischen Gerätschaften der Polizei aus der Straße geschnitten werden. © Sebastian Peters

Aktivisten der Letzten Generation haben in Hamburg den Verkehr rund um die Köhlbrandbrücke lahmgelegt. 24hamburg.de sprach mit den Klima-Klebern.

Hamburg – Sie kleben wieder. Klimaaktivisten der letzten Generation haben am Donnerstagmorgen, 23. März 2023, gegen 8:30 Uhr die Köhlbrandbrücke im Hamburger Hafen lahmgelegt. Das brachte den Hafenbetrieb schlussendlich zum Erliegen. Bereits durch den angekündigten Warnstreik von Verdi musste der Hafenverkehr auf dem Wasser schon große Einschränkungen hinnehmen.

Klimaaktivisten „Letzte Generation“: Mit Sand und Sekundenkleber zur Klima-Wende – Polizei mit Schwierigkeiten

Größere Containerschiffe konnten den Hamburger Hafen weder anfahren noch verlassen. Nun ging auch auf den Straßen rund um die Köhlbrandbrücke nichts mehr. Der Grund – 9 Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation, die sich zum Teil mit einer Mischung aus Schnellbeton, Wasser und Sekundenkleber an die Asphaltdecke der Brücke fixiert haben, mussten aufwendig von Spezialkräften der Polizei Hamburg abgelöst werden.

Während der Sitzblockade wurde Lilli von der Feuerwehr Hamburg mit zwei Wärmedecken versorgt. © Sebastian Peters

Eine Aktivistin, die sich wiederum „nur“ mit Sekundenkleber an die Fahrbahn klebte, redete mit 24hamburg.de vor Ort über ihre Gründe, warum sie sich auf die Köhlbrandbrücke klebte. „Ich sitze hier, weil wir deutschlandweit den todbringen Alltag unterbrechen müssen“, über die Dauer der Blockade zeigte sich die Aktivistin selbst überrascht: „Die Menschen sind sehr festgeklebt, ich weiß aber nicht genau, warum die Polizei so lange benötigt.“

Lilli klebte sich mit weiteren Aktivisten auf die Köhlbrandbrücke. © Sebastian Peters

Während der Sitzblockade wurde Lilli von der Feuerwehr Hamburg mit zwei Wärmedecken versorgt. „Ich bin der Feuerwehr auf jeden Fall dankbar. Ich bin sehr durchgenässt von dem Regen und es wird langsam ziemlich kalt“, so die festgeklebte Aktivistin.

Klimaaktivisten blockieren Köhlbrandbrücke: „Sie müssen sich halt entscheiden: Sperren sie uns weg oder kommen sie doch irgendwie den Forderungen nach?“

Über die Verhältnismäßigkeit der Aktion hat Lilli auch eine klare Meinung, die vermutlich im direkten Gegensatz zu den im Stau stehenden Autofahrern ist: „Wir müssen den Alltag überall unterbrechen, die Bundesregierung kommt ihrer Pflicht aus der Verfassung nicht nach, unsere Lebensgrundlage zu schützen. Deswegen finde ich, ist das hier verhältnismäßig. Denn wir setzten uns hier für unser Überleben ein.“ Die in Wärmedecken eingehüllte und festgeklebte Aktivistin weiter: „Wir fordern ein Gesellschaftsrat von der Regierung, in den Bürger*innen gelost hineinkommen, dass quasi ein Deutschland in klein wiedergibt und so über Maßnahmen entscheiden können, wie Deutschland bis 2030 die Benutzung von fossiler Energien beenden kann.“

Mischa Bareuthe hatte sich ebenfalls aus die Brücke geklebt. Allerdings mit einer Mischung aus Sand und Sekundenkleber. © Sebastian Peters

Mischa Bareuthe, ein Aktivist, der sich mit einer Mischung aus Sand und Sekundenkleber auf die Fahrbahnoberfläche klebte, sprach nach seiner Befreiung mit 24hamburg.de: „Sie haben mir ein Aufenthaltsverbot für die Köhlbrandbrücke ausgesprochen und wollen prüfen, ob ich in Gewahrsam komme“, der Aktivist weiter: „Sie müssen sich halt entscheiden: Sperren sie uns weg oder kommen sie doch irgendwie den Forderungen nach, unser Leben zu schützen und die Verantwortung aus dem Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Wenn das nicht gemacht wird, sieht unsere Zukunft düster aus.“

Die Hand von Mischa war so stark verklebt, dass Polizisten sie samt der Asphaltschicht entfernen mussten © Sebastian Peters

Wie er nun die Asphaltdecke von seiner Hand gelöst bekommt, weiß der Aktivist im Gespräch nicht so recht zu erklären: „Mit viel Geduld und Zeit“, so Mischa. Aber immerhin: „Mir gehts gut, soweit ich das beurteilen kann.“ Nach mehreren Stunden konnte die Polizei die gesamte Blockade am Fuß der Köhlbrandbrücke lösen.

Für Aktivisten sah es anfänglich nicht besonders gut aus. Ein Beamter des Staatsschutzes kündigte an, dass man nun prüfe, ob die Aktivisten einem Haftrichter zugeführt werden könne. Es stand im Raum, dass die Klima-Kleber von der Köhlbrandbrücke direkt in die Haftanstalt verlegt werden. Allerdings kam es alles anders als gedacht. Nachdem die Aktivisten den Verkehr im Hafen über Stunden blockierten und die Fahrbahndecke durch ihre Aktion beschädigten, wurden die Aktivisten im Entenmarsch von der Brücke geführt und anschließend, nachdem man die Personalien von den Aktivisten aufgenommen hatte, einfach so gehen gelassen.