Sperrung der U1 zwischen Norderstedt Mitte und Ochsenzoll

Die Hamburger U-Bahnlinie U1 ist in den Frühjahrsferien zwischen den Haltestellen Norderstedt Mitte und Ochsenzoll gesperrt. Die Sperrung wird vom 10. bis zum 19. März dauern, wie die Hamburger Hochbahn mitteilte. Zwischen den U1-Haltestellen Norderstedt Mitte und Ochsenzoll fahren in diesem Zeitraum in beide Richtungen Busse statt Bahnen. Grund für die Sperrung ist die Erneuerung von vier Weichen an der Haltestelle Garstedt sowie die Erneuerung von Stromschienen auf dem Streckenabschnitt.

Hamburg - Durch den Ersatzverkehr könne sich die Fahrtzeit laut der Hochbahn um bis zu 20 Minuten verlängern. Die Hochbahn bittet Fahrgäste, vor Ort die Aushänge sowie Durchsagen zu beachten. dpa