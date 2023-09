„Sport Bild“: Paris Saint-Germain will HSV Hamburgs Baijens

Paris Saint-Germain ist Informationen der „Sport Bild“ zufolge an Dani Baijens vom Handball-Bundesligisten HSV Hamburg interessiert. „Es stimmt, es laufen Gespräche, aber unterschrieben ist noch nichts. Auch nicht beim HSV in Hamburg“, sagte der Niederländer der Sportzeitschrift. Deshalb gebe es dazu noch nichts zu sagen. „Alles, was ich sagen kann, ist, dass ich mit beiden Vereinen in Gesprächen bin.

Hamburg - Aber eine Entscheidung habe ich für mich noch nicht getroffen.“

Baijens kam vor einem Jahr vom Zweitligisten ASV Hamm-Westfalen nach Hamburg. Sein Vertrag läuft 2024 aus. HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke möchte den Rückraumspieler und Spielmacher länger an sich binden.

Baijens bekräftigte, dass er sich sehr wohl fühle in Hamburg. „Um das Geld geht es mir eigentlich gar nicht. Wenn ich die Entscheidung so treffe, dann geht es nur ums Sportliche“, sagte der 25-Jährige. „Es ist finanziell alles nicht so ein großer Unterschied. Wenn ich das mache, dann, um mir meinen Traum zu verwirklichen, Champions League zu spielen und bei einem Top-Verein zu sein.“ dpa