Sport-Prominenz bei Digital-Messe OMR

Teilen

Das Digital-Festival OMR geht am Mittwoch (10.00 Uhr) in den Hamburger Messehallen mit zahlreichen Vorträgen, Workshops und Auftritten von prominenten Rednern weiter. Den Abschluss der großen Digital- und Medienmesse übernehmen am späten Nachmittag die beiden Tennis-Legenden Serena Williams (41) und Boris Becker (55). Sie wollen auf der Hauptbühne auch über ihre wirtschaftlichen Aktivitäten und Erfahrungen sprechen.

Hamburg - Das Digitalfestival besuchen an beiden Tagen rund 70.000 Menschen. Zudem geben an beiden Tagen etwa 800 Redner und Experten sowie 1000 Aussteller und Partner aus der Branche ihr Wissen an die Gäste weiter. Auch Auftritte von bekannten und aufstrebenden Musikern sind stets eingeplant. Die Messe gilt als eines der größten Branchentreffen Europas. dpa