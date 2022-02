Sportdirektor Mutzel setzt auf Unterstützung aus dem Umfeld

HSV-Sportdirektor Michael Mutzel: „Wir brauchen um den Verein herum einen Support, der dich trägt.“ © David Ebener/dpa/Archivbild

Sportdirektor Michael Mutzel setzt im Aufstiegskampf des Hamburger SV auch auf die Unterstützer des Fußball-Zweitligisten. „Wir brauchen um den Verein herum einen Support, der dich trägt. Das ist enorm wichtig. Ich war selbst Spieler. Ich weiß, wie sehr du das brauchst, um aufsteigen zu können“, sagte der 42-Jährige in einem Interview mit der „Hamburger Morgenpost“ (Donnerstag).

Hamburg - Es falle auf, „dass nach wie vor zügig eine große Hektik im Umfeld entsteht, wenn wir mal Unentschieden gegen einen Verein aus der unteren Tabellenhälfte spielen“, sagte Mutzel weiter. „Dann werden sehr schnell die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und alles, was wir eigentlich gut machen, wird in den Hintergrund gedrängt.“ Das sei nicht förderlich, betonte Mutzel.

Er erwartet auch nach dem Spiel des fünftplatzierten HSV am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Spitzenreiter SV Darmstadt 98 ein enges Aufstiegsrennen: „Tatsächlich denke ich, dass die sechs, sieben Vereine, die jetzt dabei sind, bis zum Ende dabeibleiben. Die Qualität in der Liga ist in diesem Jahr sehr hoch.“ dpa