St. Pauli-Kapitän Irvine vor Rückkehr: Nächste Woche dabei

St. Paulis Kapitän Jackson Irvine beim Training. © Michael Schwartz/dpa

Trainer Fabian Hürzeler vom FC St. Pauli rechnet mit einer baldigen Rückkehr seines Kapitäns Jackson Irvine. Beim Testspiel am Freitag gegen Drittliga-Absteiger VfB Oldenburg werde der australische Nationalspieler nach seiner Wadenverletzung zwar noch nicht dabei sein, erklärte Hürzeler am Donnerstag nach einer Trainingseinheit. „Er hat ja heute wieder voll mittrainiert, aber das Risiko gehen wir dann morgen noch nicht ein“, sagte der Trainer.

Hamburg - Der 30 Jahre alte Irvine hatte sich die Verletzung am Ende der vergangenen Saison zugezogen. Er werde „dann beim nächsten Testspiel dabei sein“, sagte Hürzeler.

Mit dem aktuellen Stand der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Fußball-Bundesliga ist der 30-jährige Chef-Coach nach eigenen Angaben „sehr zufrieden“. Wenn neue Spieler von denen gecoacht würden, die schon länger da sind, dann wisse er, dass die „das ganze System schon verstanden haben“, sagte Hürzeler.

Vergangene Woche hatte St. Pauli als zweiter Club des deutschen Profifußballs mit der Vorbereitung auf die kommende Saison begonnen. Ihr erstes Testspiel gegen den schottischen Zweitliga-Aufsteiger Dunfermline Athletic gewannen die Hamburger vergangenen Freitag mit 3:0.

Bevor die Saison am Wochenende 28. bis 30. Juli losgeht, stehen für St. Pauli noch weitere Testspiele an. Nach der Partie gegen Oldenburg trifft das Team am kommenden Dienstag auf den dänischen Erstligisten Randers FC. Bei der Saisoneröffnung am 22. Juli geht es gegen Hapoel Tel Aviv aus Israel. dpa