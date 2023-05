St. Pauli schlägt den Spitzenreiter und darf wieder träumen

Darmstadts Christoph Zimmermann (r) und St.Paulis Marcel Hartel kämpfen um den Ball. © Thomas Frey/dpa

Mit einem 3:0-Sieg verderben die Kiezkicker Darmstadt 98 die Aufstiegsparty und erhöhen den Druck auf den HSV. Drei Spieltage vor Schluss trennen die Stadtrivalen nur noch vier Punkte.

Darmstadt/Hamburg - Dem Gegner die Party verdorben und den eigenen Traum am Leben erhalten. Mit einem 3:0 (1:0)-Sieg im Zweitliga-Topspiel bei Tabellenführer Darmstadt 98 hat der FC St. Pauli am Samstagabend seine Chance auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gewahrt. Während die „Lilien“ noch drei Matchbälle vor sich haben, verkürzten die Kiezkicker als Tabellenvierter den Abstand auf den Stadtrivalen Hamburger SV auf dem Relegationsplatz auf vier Zähler.

Darmstadts Phillip Tietz hatte die Hamburger vor den 17.650 Zuschauern im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor per Eigentor in der 45. Minute in Führung gebracht. Elias Saad (57.) und David Otto (84.) erwiesen sich mit ihren Treffern dann als absolute Spielverderber.

„Wir sind glücklich, die drei Punkte entführt zu haben“, sagte St. Paulis Offensivmann Lukas Daschner, der die Tore zum 2:0 und 3:0 vorbereitet hatte, nach dem Spiel bei Sky. Der 24-Jährige gab zu, „dass wir schon etwas Spielglück hatten. In der ersten Halbzeit habe ich Darmstadt besser als uns gesehen“. Auch der Hamburger Trainer Fabian Hürzeler gab zu, dass der Führungstreffer „uns in die Karten gespielt hat“.

St. Pauli ging mit der gleichen Startaufstellung wie beim 2:1-Erfolg am vergangenen Samstag über Arminia Bielefeld in die Partie. So war auf dem linken Flügel erneut Winterzugang Saad von Beginn an dabei. Beide Teams starteten abwartend in das Spiel. Weder Darmstadt noch St. Pauli wollte ins Risiko gehen. So war es nicht verwunderlich, dass die Führung der Gäste aus einer Standardsituation resultierte. Einen Freistoß von Leart Paqarada köpfte Tietz ins eigene Tor.

Kurz nach dem Seitenwechsel vergab Marcel Hartel per Kopf die große Chance zum 2:0 für die Hamburger. Besser machte es dann Saad, der mit seinem zweiten Tor im vierten Zweitligaspiel die Darmstädter vor eine noch größere Aufgabe stellte.

Der vermeintliche Anschlusstreffer von Tietz (59.) zählte nicht, da Vorbereiter Mathias Honsak im Abseits stand. Otto sorgte schließlich mit einem Kontertor für den verdienten zwölften Sieg der Hamburger im 14. Spiel unter Coach Hürzeler. Lob für die Hanseaten gab es auch vom Darmstädter Pechvogel Phillip Tietz: „Die sind nicht zu Unrecht die stärkste Rückrundenmannschaft.“ dpa