St. Pauli: „Spannend, wie eine Mannschaft sich neu findet“

Sankt Paulis Team steht nach dem Spiel im Kreis zusammen. (Archiv) © Christian Charisius/dpa/Archiv

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli steckt wenige Tage vor dem Start in die neue Saison in einem Umbruch. „Wir hatten enorm viele Abgänge von Spielern, die sportlich oder neben dem Platz federführend waren. Es ist spannend zu sehen, wie eine Mannschaft sich neu findet. Andere Spieler sind in der Hierarchie nach oben gespült worden“, sagte Trainer Timo Schultz der „Bild“-Zeitung.

Hamburg - Verlassen haben den Verein Leistungsträger wie Daniel-Kofi Kyereh (SC Freiburg), Guido Burgstaller (Rapid Wien), Maximilian Dittgen (FC Ingolstadt), Finn Ole Becker (TSG Hoffenheim) und Philipp Ziereis (Linzer ASK). Der Trainer fordert, dass andere Profis die Rolle als Führungsspieler übernehmen. „Letzte Saison waren sie eher in der zweiten Reihe. Jetzt müssen sie in die erste Reihe, stehen noch mehr in der Verantwortung“, sagte Schultz. Sein wichtigster Ansprechpartner im Team ist Leart Paqarada, der als einziger Spieler des vergangenen Mannschaftsrates auch im neuen Gremium vertreten ist. dpa