St. Pauli strebt gegen den 1. FC Magdeburg einen Heimsieg an

St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler gestikuliert an der Seitenlinie. © Carmen Jaspersen/dpa

Nach zuletzt zwei torlosen Unentschieden will der Zweitligist FC St. Pauli wieder einen Sieg feiern. Der Respekt vor dem Gegner aus Sachsen-Anhalt ist aber groß.

Hamburg - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli will nach zuletzt zwei torlosen Unentschieden in Serie wieder einen Sieg. Zu Gast im Millerntorstadion ist am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) der 1. FC Magdeburg, der ebenso wie die Hanseaten nach drei Spieltagen noch ungeschlagen ist.

St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler hat großen Respekt vor dem Team aus Sachsen-Anhalt. „Ich finde Magdeburg schon seit längerer Zeit eine sehr spannende Mannschaft. Ich habe ihren Weg schon seit der 3. Liga verfolgt“, sagte der 30-Jährige. „Damals haben wir im Pokal gegen sie gespielt und schon zu spüren bekommen, wie gut sie sein können. Mit dieser Spielweise sind sie aufgestiegen. Und sie sind ihrer Philosophie treu geblieben, als sie letztes Jahr kurz eine Phase hatten, in der es nicht so gut lief. Das hat mir imponiert.“ dpa