St.-Pauli-Trainer Schultz: „Uns hat die Überzeugung gefehlt“

St. Paulis Trainer Timo Schultz spricht während einer PK nach dem Spiel. © Sebastian Heger/dpa/Archivbild

Nach dem mäßigen Start in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga erwartet Trainer Timo Schultz von den Profis des FC St. Pauli ein größeres Vertrauen in die eigene Stärke. „Wir sind in jedem Spiel mehr gelaufen als der Gegner, fehlendes Engagement kann man den Jungs nicht vorwerfen. Uns hat die Überzeugung gefehlt. Das müssen wir auf den Platz bringen“, forderte der 44 Jahre alte Ex-Profi am Donnerstag vor dem Heimspiel am Samstag (13.

Hamburg - 00 Uhr/Sky) gegen den SC Paderborn. Nach überzeugenden Siegen gegen den 1. FC Nürnberg (3:2) und den 1. FC Magdeburg (3:0), denen auswärts ein Unentschieden und zwei Niederlagen gegenüberstehen, hofft Schultz gegen den SCP auf den dritten Heim-Dreier des Tabellenelften.

Allerdings weiß er, dass das Match im Millerntor-Stadion gegen den Tabellenführer kein Selbstgänger wird. „Sie stehen nicht zu Unrecht da oben. Sie sind eine harte Nuss, die wir knacken wollen“, sagte der Coach, der nach dem schwachen Auftritt in Rostock (0:2) über die eine oder andere Umstellung nachdenkt. Vor allem der bisher erfolglose Angreifer Igor Matanovic, der in Rostock schon nach 40 Minuten ausgetauscht wurde, könnte eine Denkpause bekommen. Zumal er die Einheit am Mittwoch aufgrund von Kreislaufproblemen abbrechen musste.

Gegen die torgefährlichen Ostwestfalen, die nach fünf Punktspielen bereits 18 Treffer aufweisen, fordert Schultz eine kompromisslose Gegenwehr seines Teams. „Die Paderborner sind mit dem Ball kreativ und zuletzt sehr effektiv gewesen. Bei uns geht es darum, sie nicht ins Spiel kommen zu lassen“, betonte Schultz. Und ergänzte: „Das wird eine interessante Aufgabe.“ dpa