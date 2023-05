St. Pauli vor schwierigem Spiel beim „komplettesten Gegner“

Ein Fußballspieler spielt den Ball. © Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Gegen Spitzenreiter Darmstadt 98 stehen die Zweitliga-Fußballer des FC St. Pauli vor einer hohen Hürde. Trainer Fabian Hürzeler und sein Team wollen aber auch bei den Hessen „agieren und dominieren“.

Hamburg - Fußball-Zweitligist FC St. Pauli steht vor einer hohen Hürde. Die Hamburger treten heute Abend bei Spitzenreiter Darmstadt 98 an. Die Hessen seien der „kompletteste Gegner“ sagte St. Pauli-Coach Fabian Hürzeler vor der Partie: „Sie beherrschen alle Spielphasen und haben auch die Spielertypen dafür.“ Die „Lilien“ könnten „in jeder Phase des Spiels Tore erzielen, sei es durch Standards oder per Umschaltspiel“.

Die Kiezkicker wollen aber auch gegen den Tabellenführer „agieren und dominieren“, kündigte der 30-jährige Hürzeler an. Personell sieht es beim FC St. Pauli gut aus. Der zuletzt etwas angeschlagene Leart Paqarada hat zuletzt wieder das volle Trainingsprogramm absolviert. Und auch bei Eric Smith seien die Chancen auf die Rückkehr in die Startelf positiv, sagte der Hamburger Coach.

Dem Winterneuzugang Elias Saad, der am vergangenen Samstag beim 2:1-Sieg über Arminia Bielefeld sein Startelfdebüt gefeiert hatte, stellte Hürzeler einen weiteren Einsatz von Beginn an in Aussicht: „In dieser Trainingswoche haben mir alle gut gefallen, deshalb gibt es viele Optionen und auch Elias ist eine Option.“ dpa