St. Pauli will nicht zum Gratulieren nach Darmstadt reisen

St. Paulis Spieler feiern den Treffer zum 1:0. © Axel Heimken/dpa

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli will bei Spitzenreiter Darmstadt 98 Punkte sammeln und nicht zum möglichen Aufstieg gratulieren. „Ich habe einen Aufstieg schon einmal erleben dürfen. Auf Schalke, wo die dann den Platz gestürmt haben“, erinnerte sich St.-Pauli-Coach Fabian Hürzeler vor der Partie am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) bei den Hessen an die vergangene Saison:

Hamburg - „Das war schön, das einmal zu erleben. Das muss ich nicht zweimal erleben.“ Sollte der Stadtrivale Hamburger SV sein Heimspiel am Freitag gegen den SC Paderborn nicht gewinnen, könnte Darmstadt mit einem Sieg gegen die Kiezkicker die Rückkehr in die Bundesliga perfekt machen.

Den Blick auf fremde Plätze schätzt Hürzeler ohnehin nicht, er schaut lieber auf sein Team und die noch bestehenden Möglichkeiten. Mit 50 Punkten hat St. Pauli auf Rang fünf in den verbleibenden vier Spielen noch eine Restchance, am HSV (56) vorbei auf den Relegationsplatz zu springen. „Das große Ziel haben die Spieler immer vor Augen. Die können auch die Tabelle lesen“, sagte der 30-Jährige am Donnerstag, betonte aber auch: „Was können wir beeinflussen? Das nächste Spiel!“

St. Pauli wolle auch gegen Darmstadt „dominieren und agieren“, kündigte Hürzeler an. Allerdings gehe es gegen den „komplettesten Gegner“ der Liga: „Die beherrschen alle Spielphasen und haben auch die Spielertypen dafür.“ Der zuletzt etwas angeschlagene Leart Paqarada, hat zuletzt wieder das volle Trainingsprogramm absolviert. Und auch bei Eric Smith seien die Chancen auf die Rückkehr in die Startelf positiv, sagte der Hamburger Coach. dpa