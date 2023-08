St. Paulis Wahl: „Wollte unbedingt Handball spielen“

Hauke Wahl beim Fototermin. © Christian Charisius/dpa

Hauke Wahl hat es in seiner Fußballerkarriere zu einem gestandenen Zweitligaprofi geschafft. Wäre Wahl als Jugendlicher nicht in ein Dorf gezogen, hätte es diese Karriere eventuell nie gegeben.

Hamburg - Hauke Wahl von Zweitligist FC St. Pauli ist wegen des Umzugs in ein Dorf Fußballer geworden. Der gebürtige Hamburger hatte in seiner Heimatstadt Handball gespielt, sagte der 29-Jährige am Mittwoch während einer Medienrunde. Mehr als ein Probetraining bei Fußballclub Barmbek-Uhlenhorst gab es nicht. „Der Trainer wollte mich damals auch haben, aber ich wollte unbedingt Handball spielen“, sagte Wahl. „Ich komme aus einer Handballerfamilie. Mein Vater hat auch immer Handball gespielt.“

Der Wechsel der Sportarten kam bei Wahl nach dem Umzug. „Auf dem Dorf spielt halt jeder Fußball“, sagte Wahl. „Dann kommst du in die Schule und alle deine Kumpels spielen Fußball. Dann sagen die Jungs, dass du mitkommen sollst und dann bin ich beim Fußball geblieben.“

In seiner Jugend hatte der Innenverteidiger unter anderem für Dynamo Dresden und Holstein Kiel gespielt. Im Sommer wechselte Wahl zum FC St. Pauli und damit zurück in seine Heimatstadt, von wo aus er zuvor nach Kiel gependelt war. „Ich hatte ja schon längere Zeit hier eine Wohnung in Hamburg-Barmbek. Das ist da, wo ich aufgewachsen bin“, sagte Wahl. „Ich wohne jetzt wieder 24/7 mit meiner Frau zusammen, was natürlich sehr schön ist. Auch mein Hund freut sich, dass ich wieder häufiger zu Hause bin.“ dpa