Staatsanwaltschaft: Mann am Michel wurde ermordet

Ein Polizist führt seinen Spürhund über die mit Flatterband abgesperrte Michelwiese nahe dem Tatort. © Jonas Walzberg/dpa/Bildarchiv

Nach dem Fund eines Toten in der Nähe des Hamburger Michels hat die Polizei intensiv ermittelt. Bereits am Tag danach konnten die Ermittler einen Tatverdächtigen festnehmen. Der 46-Jährige sitzt nun in Haft und muss sich schwersten Vorwürfen stellen.

Hamburg - Der nahe dem Hamburger Michel gefundene Tote wurde nach Erkenntnissen der Hamburger Staatsanwaltschaft ermordet. Der Täter habe dem 62-Jährigen mit einem Messer wuchtig in den Hals gestochen, sagte die Pressesprecherin der Ermittlungsbehörde, Liddy Oechtering, am Mittwoch. Gegen den am Dienstagmorgen festgenommenen Tatverdächtigen habe das Amtsgericht einen Haftbefehl erlassen. Dem 46 Jahre alten Italiener werde Mord und Raub mit Todesfolge vorgeworfen. Er habe keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht.

Der Beschuldigte habe dem 62 Jahre alten Portugiesen am frühen Montagmorgen einen höheren Bargeldbetrag abnehmen wollen, hieß es. Zuvor hätten die beiden Männer zeitgleich ein Lokal in der Nähe der Hauptkirche verlassen. Ob die beiden sich gekannt hätten, sei unklar. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft handelte der Beschuldigte aus Habgier, mit Heimtücke und um eine andere Tat - den Raub - zu ermöglichen.

Ein Passant hatte die Leiche des 62-Jährigen am Montagmorgen am Rande der Michelwiese gefunden und die Polizei alarmiert. Der 46-Jährige wurde am frühen Dienstagmorgen in einem Hotel im Stadtteil St. Georg festgenommen, wie die Polizei mitgeteilt hatte. Die Ermittler hätten bei der Durchsuchung seiner Wohnung sowie eines Hotelzimmers verschiedene Beweismittel sicherstellen können. dpa