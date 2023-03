Staatsoper bringt Puccinis Opernabend „Il trittico“ heraus

Die Sänger Elena Guseva als Giorgetta und Roberto Frontali als Michele. © Markus Scholz/dpa

An der Staatsoper Hamburg hat heute Giacomo Puccinis „Il trittico“ Premiere - bedingt durch Warnstreiks im öffentlichen Dienst drei Tage später als geplant. Puccini hat zu diesem „Triptychon“ drei Kurzopern zusammengefasst: „Il tabarro“ handelt von tödlicher Eifersucht, während in „Suor Angelica“ eine adlige Nonne ihr Kind beweint und in „Gianni Schicchi“ eine Reihe von Erbschleichern sich gegenseitig auszutricksen versucht.

Hamburg - In den Hauptrollen sind die Sopranistin Elena Guseva und der Bariton Roberto Frontali zu erleben. Regie führt Axel Ranisch, am Pult des Philharmonischen Staatsorchesters steht Giampaolo Bisanti. dpa