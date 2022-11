Staatsoper startet literarisch-musikalischen Adventskalender

Teilen

Ein Mann fährt mit einem Elektro-Tretroller am Gebäude der Hamburgischen Staatsoper vorbei. © Markus Scholz/dpa/Archiv

Jeden Tag ein Türchen und jeden Tag eine kleine Überraschung: Das Konzept des Adventskalenders nutzt die Hamburgische Staatsoper von Donnerstag an, um Spenden für die Tafel zu sammeln. Besucher können sich jeden Nachmittag auf kostenlose Kunst im Foyer freuen.

Hamburg - An der Staatsoper in Hamburg wird das Foyer wieder zum lebendigen Adventskalender. Bis zum 23. Dezember soll es für die Besucher - meist am Nachmittag - ein Stückchen Kultur als weihnachtliche Überraschung geben, wie die Staatsoper mitteilte. Dabei werde es Gedichte, Geschichten, Lieder und Tanz geben. Präsentiert werden kurze Stücke von Mitgliedern des Opern-Ensembles, des Internationalen Opernstudios, des Hamburg Balletts, des Bundesjugendballetts, der Ballettschule, des Staatsopernchores, der Alsterspatzen, des Philharmonischen Staatsorchesters sowie von Gästen aus Hamburg. Die Staatsoper verspricht dabei bekannte, heitere und besinnliche Weihnachtsklassiker, mal eher Unbekanntes sowie Ungewöhnliches und Komisches.

In den vergangenen beiden Jahren war das kulturelle Adventskalender-Programm coronabedingt nur eingeschränkt möglich. In diesem Dezember müssen keine Corona-Regeln mehr beachtet werden. Auch Voranmeldungen sind nicht nötig. Es wird um Spenden für die Hamburger Tafel gebeten. Was am Ende hinter den Türchen verborgen war, will die Staatsoper zudem auf dem Theaterblog sowie auf Social Media bekannt geben. dpa