Staatsschutz zu Amoktat: Hinweise auf Streitigkeiten

Bestatter bringen eine abgedeckte Bahre zu ihrem Fahrzeug am Gebäude der Zeugen Jehovas. © Christian Charisius/dpa

Nach dem Amoklauf bei den Zeugen Jehovas in Hamburg schließen die Ermittler mögliche Konflikte innerhalb der Glaubensgemeinschaft nicht aus. Polizeipräsident Ralf Martin Meyer sagte am Freitag, es gebe Hinweise auf einen Streit „möglicherweise aus dem Bereich der Zeugen Jehovas“. Das müsse geprüft werden, in den Akten habe man dazu nichts gefunden.

Hamburg - Thomas Radszuweit, Leiter des Staatsschutzes, sagte, die Frage von Streitigkeiten sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Seinen Angaben zufolge hatte der mutmaßliche Amokschütze Philipp F. die Hamburger Gemeinde vor anderthalb Jahren freiwillig verlassen, „aber offenbar nicht im Guten“. dpa