Stadtreinigung will im Mai hunderte Altfahrräder entfernen

Mitarbeiter der Stadtreinigung Hamburg stellen Schrottfahrräder auf die Ladefläche ihres Fahrzeugs. © Marcus Brandt/dpa

Die Stadtreinigung hat am Montag in Hamburg-Winterhude eine Aktion gegen „Fahrradleichen“ gestartet. Viele Hundert Altfahrräder sollen dabei im Auftrag der Bezirksämter bis Ende Mai in ganz Hamburg entfernt werden, wie die Stadtreinigung mitteilte. In Winterhude hatten die Mitarbeiter des Bezirksamts Hamburg-Nord vor mehr als 14 Tagen rund 200 Schrotträder im öffentlichen Raum zur Abholung gekennzeichnet.

Hamburg - Mitarbeiter der Stadtreinigung flexten die Schrotträder mit einem Seitenschneider von Geländern, Pfählen und anderem Stadtmobiliar. Jede Woche sollen so in weiteren Bezirken freie Stellplätze für Fahrräder und gleichzeitig ein Beitrag zu mehr Sauberkeit geschaffen werden.

„Öffentliche Flächen in Hamburg dürfen nicht zu einem Schrottplatz für alte, abgestellte Fahrräder werden“, sagte Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne). Mehrere tausend davon würden jährlich über die gesamte Stadt verteilt einfach stehengelassen. „Diese Alträder blockieren nicht nur viele Abstellmöglichkeiten, sondern beeinträchtigen auch die Verkehrssicherheit.“

Die Stadtreinigung entfernt rund 4000 Schrotträder pro Jahr. 1000 reparaturfähige Räder werden dabei instandgesetzt und in den Stilbruch-Filialen zu günstigen Preisen verkauft. Generell können Alträder kostenlos an den zwölf Recyclinghöfen abgegeben werden. dpa