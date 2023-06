Stahlträger fällt auf Arbeiter an U-Bahn-Haltestelle

Teilen

Feuerwehrleute und Rettungsteams stehen an der Unglücksstelle. © Steven Hutchings/tnn/dpa

Mehrere Bauarbeiter stellen in der Nacht Stahlträger an einer U-Bahnhofstation auf. Plötzlich fällt ein 500 Kilo schweres Teil auf einen 65-Jährigen.

Hamburg - Bei einem Unfall in Hamburg auf einer Baustelle am U-Bahnhof Wandsbek-Gartenstadt ist in der Nacht zu Montag ein 65-jähriger Arbeiter tödlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hielten sich der Mann und vier weitere Kollegen in der Eingangshalle des Bahnhofes auf. Dort stellten sie mehrere massive Stahlträger auf. Bei weiteren Arbeiten mit einem Gabelhubwagen sei aus bislang ungeklärter Ursache ein 500-Kilo-Stahlträger auf den 65-jährigen Arbeiter gefallen und habe ihn unter sich begraben. Der Verletzte war nicht ansprechbar und musste durch die Feuerwehr geborgen werden. Der Notarzt konnte danach nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Seine Arbeitskollegen wurden durch das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes betreut. Für die Dauer des Einsatzes der Feuerwehr und der Polizei wurde die U-Bahnstation für den Zugverkehr gesperrt und ein Ersatzverkehr eingerichtet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob die Missachtung von Arbeitsschutzbestimmungen zu dem Unfall geführt haben könnte. dpa