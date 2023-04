Klima-Kleber blockieren Elbbrücken und Elbtunnel in Hamburg

Von: Marcel Prigge, Dagmar Schlenz

Klimaaktivisten blockieren den Elbtunnel in Hamburg – A7 Richtung Norden gesperrt © Daniel Bockwoldt/dpa

Kurz vor dem Einsetzen der großen Osterreisewelle haben Klimaaktivisten die Elbbrücken und den Elbtunnel blockiert. Die A7 musste gesperrt werden, es kommt zu mehreren Polizeieinsätzen.

Hamburg – Das Osterwochenende steht vor der Tür und der ADAC rechnet vor Ostern mit zahlreichen Staus auf den Straßen in Norddeutschland. Dazu werden auch die Klimaaktivisten beitragen, die sich am Morgen des Gründonnerstags in Hamburg auf den Elbbrücken und im Elbtunnel festgeklebt haben. Der Elbtunnel wurde in Fahrtrichtung Norden gesperrt, und auch auf den Elbbrücken ist es zu Behinderungen gekommen, wie die Polizei Hamburg auf Twitter mitteilt.

Stau pünktlich zu Ostern: Verkehr wird von den Klimaaktivisten beeinträchtigt

Die Aktion der Klimaaktivisten in Hamburg führt am Gründonnerstag zu massiven Staus. Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, stand nach Beobachtung eines Fotografen ein Transporter auf der Fahrbahn in Richtung Norden (Flensburg/Kiel). Ein Aktivist habe versucht, sich festzukleben, sei aber weggezogen worden. Um der Feuerwehr zu ermöglichen, den Transporter zu räumen, sei die Richtungsfahrbahn vorübergehend voll gesperrt worden.

Fünf Klimaaktivisten hatten sich kurz zuvor auf der Billhorner Brückenstraße (B75) vor den Elbbrücken festgeklebt. Auf dem Veddeler Damm, der zur parallel verlaufenden Freihafenelbbrücke führt, konnte laut Polizei verhindert werden, dass sich Aktivisten ankleben, heißt es weiter. Eine Spur musste dort bei dem Einsatz vorübergehend gesperrt werden.

Stau auf A7: Klimaaktivisten blockieren Elbbrücken und Elbtunnel – Straßen weitestgehend wieder frei

Die Elbbrücken in Richtung Hamburger Innenstadt sind gegen Donnerstagmittag wieder freigegeben worden. Wie die Polizei via Twitter mitteilte, ist der Einsatz dort beendet worden. Ebenso gab die Polizei eine Fahrspur Richtung Norden im Elbtunnel frei. Die Einsatz- und Reinigungsmaßnahmen wurden gegen 14 Uhr beendet.

Der Verkehr staute sich bereits vor dem Dreieck Hamburg-Südwest in Richtung Norden, in Gegenrichtung ab dem Dreieck Hamburg-Nordwest. Auf der überlasteten A1 stockte der Verkehr ebenfalls auf mehr als zehn Kilometern. Eine weitere Aktion der Letzten Generation an den Hamburger Elbbrücken blockierte die A255 stadteinwärts. Dadurch kam es zu den Staus auf der A1 – in Richtung Lübeck ab dem Maschener Kreuz und in Richtung Bremen ab Hamburg-Billstedt.

Klimaaktivisten blockieren vor Ostern Elbbrücken und Elbtunnel in Hamburg

Zunächst hatte die Polizei Hamburg am Morgen des Gründonnerstags über Twitter informiert, dass es zu Behinderungen auf den Elbbrücken komme. „AKTUELL kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf den #Elbbrücken Richtung City in Folge einer nicht angemeldeten Aktion. Erste Einsatzkräfte sind vor Ort. Der Verkehr wird derzeit über den Billhorner Röhrendamm abgeleitet.

Bitte den Bereich weiträumig umfahren“, heißt es in dem Tweet, der gegen 09:00 Uhr abgesetzt wurde. (Mit Material der dpa)