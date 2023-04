Stau nach Unfall zwischen zwei LKW auf A1

Tausende Autos stecken in einem Stau fest. © Michael Kappeler/dpa/Symbolbild

Auf der A1 in Hamburg sind am Montagmittag zwei LKW kollidiert, wodurch es zu mehreren Kilometern Stau gekommen ist. Warum es hinter dem Autobahnkreuz Hamburg Ost zum Unfall zwischen den zwei LKW kam, sei derzeit noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei Hamburg am Montagmittag. Einer der LKW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Hamburg - Derzeit seien am Unfallort zwei Spuren der A1 in Richtung Süden gesperrt, da einer der LKW abgeschleppt werde, hieß es weiter. Es entstehe erheblicher Stau. dpa