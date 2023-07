Verkehr staut sich auf den Autobahnen im Norden

Autos stehen im Stau. © Mia Bucher/dpa/Archivbild

Ferienstart in etlichen Bundesländern - das bedeutet viel Reiseverkehr und lange Staus auf den Autobahnen. Auf der Fahrt in den Urlaub mussten sich die Autofahrer in Niedersachsen und Hamburg gedulden. Auch am Flughafen Hannover war viel los.

Hannover/Bremen - Zum Ferienbeginn in mehreren Bundesländern staut sich der Verkehr am Samstag auf den Autobahnen im Norden. Bereits am Vormittag bildeten sich laut der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen kilometerlange Staus auf der A7 von Hannover in Richtung Hamburg. Zwischen dem Dreieck Walsrode und Soltau Ost standen die Autos zeitweise auf einer Länge von rund zehn Kilometern, bei Garlstorf waren es etwa vier Kilometer. Zudem behinderten Unfälle den Verkehr.

Auch auf den Autobahnen in und um Hamburg staute sich der Verkehr bereits am Vormittag. Auf der A7 standen die Fahrzeuge vor und nach dem Elbtunnel in Richtung Norden auf rund zehn Kilometern Länge. Hamburg sei dabei im Norden der Knackpunkt. Sowohl auf der A7 rund um den Elbtunnel als auch auf der A1 auf der Ost-Umfahrung der Stadt gebe es Staus und stockenden Verkehr, sagte ein Sprecher des ADAC. Durch die Hamburger Innenstadt zu fahren, sei auch keine Option, da dort wegen des Triathlons am Samstag und Sonntag viele Straßen gesperrt seien.

Etliche Staus gab es auch auf der A1 von Bremen in Richtung Hamburg: Zwischen Heidenau und Buchholzer Dreieck waren es zunächst sechs Kilometer, später stockte der Verkehr auf rund zwölf Kilometern. Im weiteren Verlauf in Richtung Lübeck bildete sich zwischen Maschener Kreuz und Dreieck Hamburg-Südost ein neun Kilometer langer Stau. Stillstand gab es auch auf der A1 von Osnabrück in Richtung Bremen auf fünf Kilometern bei Neuenkirchen/Vörden. Auf der A27 von Walsrode in Richtung Bremen standen die Fahrzeuge zwischen Walsrode und Verden auf mehreren Kilometern.

Nach einem Unfall auf der A2 in Richtung Hannover bildete sich am Mittag ein elf Kilometer langer Stauz zwischen Bad Eilsen Ost und Lauenau.

Nach dem Ferienbeginn in Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein sind ab dem Wochenende in elf Bundesländern die Schulen geschlossen. Der ADAC riet, wenn möglich eine ruhigere Alternativroute zu den stark frequentierten Autobahnen zu planen oder auf andere Reisetage wie Dienstag bis Donnerstag auszuweichen. Etwas Entspannung erhofft sich der ADAC durch das zusätzliche Lkw-Ferienfahrverbot, das bis Ende August immer samstags von 7 bis 20 Uhr gilt.

Der Flughafen Hannover hatte zum Ferienstart in Niedersachsen am vergangenen Wochenende mit insgesamt 52.000 Passagieren an drei Tagen ein hohes Fluggastaufkommen. Probleme in der Sicherheitsabfertigung oder Verspätungen gab es nach Angaben eines Sprechers nicht. An diesem Wochenende ist wieder viel los, an drei Tagen rechnet man jeweils mit 17.000 Fluggästen. Schon am Samstagmorgen bildeten sich Schlangen, alle Passagiere erreichten aber ihre Flieger, wie es weiter hieß. dpa