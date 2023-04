Stefan Gwildis tritt in Hamburg auf

Teilen

Der Musiker Stefan Gwildis. © Marcus Brandt/dpa

Der Hamburger Musiker und Schauspieler Stefan Gwildis wird den diesjährigen Motorrad-Gottesdienst am 11. Juni in Hamburg musikalisch begleiten. Laut Veranstalterinformationen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland feiert der Gottesdienst dieses Jahr sein 40. Jubiläum und läuft unter dem Motto “Straßen ins Leben„.

Hamburg - Neben dem von Gwildis musikalisch unterstützten Gottesdienst ist auch ein Motorrad-Korso von der St. Michaelis-Kirche über die Elbbrücke in Richtung Buchholz geplant. Es sei das erste Mal seit der Corona-Pandemie, dass das Event mit bis zu 20 000 Teilnehmern wieder wie gewohnt stattfinden könne, so der Veranstalter. dpa