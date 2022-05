Steinmeier: Festrede zum 50. Jubiläum der Zeit-Stiftung

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wartet auf einen Staatsbesuch. © Britta Pedersen/dpa/Archivbild

Zum 50. Jubiläum der Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Mittwoch (11.00 Uhr) in der Bucerius Law School eine Festrede und spricht über aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen. Um die Bedeutung der Zivilgesellschaft geht es danach in einem Podiumsgespräch zum Thema „Das Ende der Naivität: Wie verteidigen wir unsere Freiheit“, moderiert von Giovanni di Lorenzo, „Zeit“-Chefredakteur und Mitglied des Kuratoriums der Stiftung.

Hamburg - Abgerundet wird die Feier durch Auftritte der HipHop Academy und der „Benny & Lionel Small Group“ der Hochschule für Musik und Theater Hamburg.

Anschließend will der Bundespräsident das Mentoring-Programm „Weichenstellung“ der Zeit-Stiftung im Louise Weiss Gymnasium besuchen und mit ukrainischen Lehrerinnen, Schülerinnen und Schülern sprechen. Das Programm begleitet Schüler aus Zuwandererfamilien beim Übergang von der Internationalen Vorbereitungsklasse in die Regelklasse.

Die gemeinnützige Zeit-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius fördert Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur sowie Bildung und Erziehung. Die Stiftung wurde 1971 von Gerd Bucerius errichtet und trägt den Namen des Stifters, den Titel der von ihm mitgegründeten Wochenzeitung „Die Zeit“ und mit Ebelin den Spitznamen seiner zweiten Frau, Gertrud Ebel. Als eine der größten deutschen Stiftungen unterhält die Zeit-Stiftung auch eigene Einrichtungen, darunter die Bucerius Law School und das Bucerius Kunst Forum. dpa