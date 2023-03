Steuern: Hamburg bei der Bearbeitungszeit auf Platz zwei

Teilen

Eine Brille und ein Stift liegen auf einer Steuererklärung. © Oliver Berg/dpa/Illustration

Hamburg liegt bei der Bearbeitungszeit von Steuererklärungen einer Studie des Bundes der Steuerzahler zufolge im Ländervergleich hinter Berlin erneut auf Platz zwei. In der Hansestadt warteten Steuerzahler im Jahr 2021 durchschnittlich 40,1 Tage auf ihren Steuerbescheid, wie der Bund der Steuerzahler am Montag mitteilte. Das seien rund fünf Tage mehr als 2020.

Hamburg - In Berlin sei die Bearbeitungszeit um sieben Tage auf 40 Tage gestiegen. Am längsten, rund 62 Tage, mussten die Bürger in Bremen auf ihren Bescheid warten.

Der Bund der Steuerzahler hat nach eigenen Angaben in seinem jährlichen Ranking alle Steuererklärungen für das Jahr 2021 in den Blick genommen, die bis zum 31. Dezember 2022 eingereicht worden seien. Die Analyse beruhe auf Anfragen des Bundes der Steuerzahler bei den Landesfinanzministerien im Frühjahr 2023.

„Der zweite Platz ist in diesem Jahr keine Auszeichnung, über die man sich freuen sollte“, sagte die Vorsitzende des Hamburger Steuerzahlerbundes, Petra Ackmann. Offensichtlich sei es Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) doch nicht gelungen, seine Behörde so gut durch ein Krisenjahr zu führen, wie er es zuletzt in der Öffentlichkeit verkauft habe.

Im Schnitt seien in den Bundesländern bis zu 22 Prozent der Einkommensteuererklärungen vom Rechner erledigt worden. Hamburg liege dabei mit nur 12,8 Prozent bundesweit auf dem letzten Platz. „Hier fragen wir uns schon, warum die voll automatisierte Bearbeitung in Hamburg so langsam voranschreitet“, sagte Ackmann. Wenn die Finanzverwaltung durch Automatisierung entlastet werde, spare das am Ende dem Steuerzahler Geld. dpa