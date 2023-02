Störung legt Telefone von Polizei und Feuerwehr lahm

Telekommunikation

Eine technische Störung hat am Mittwochmorgen die Telefone von Polizei, Feuerwehr und zahlreichen Behörden in Hamburg lahmgelegt. Beim Telefonanbieter Telefónica (O2) habe es ein technisches Problem gegeben, teilte die Polizei mit. „Die Störung hat sich auf Teile des Telefonnetzes ausgewirkt“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Gegen 9 Uhr sei die Störung wieder behoben gewesen.

Hamburg - Ob die Notrufnummern 110 und 112 auch betroffen waren, konnte der Sprecher nicht sagen. Warum es zu der Störung beim Telefonanbieter Telefónica kam, war zunächst nicht bekannt. dpa