Seit Jahren keine Straftaten – Hamburgs sicherster Ort liegt direkt am Wasser

Von: Elias Bartl

Der Stadtteilatlas der Hamburger Polizei gibt Aufschluss darüber, wie viele Straftaten in den jeweiligen Stadtteilen verübt werden. Eine Insel macht dabei positiv auf sich aufmerksam.

Hamburg – Die Kriminalität ist in Hamburg im zweiten Jahr der Corona-Pandemie weiter zurückgegangen. „Wir haben noch keine qualitätsgesicherten Zahlen, aber das, was sich abzeichnet, ist erneut ein erfreulicher Rückgang der Kriminalität* gegenüber dem vergangenen Jahr“, sagte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) der Deutschen Presse-Agentur bei der Vorstellung der Statistik im Januar 2022.

Der „Stadtteilatlas“ der Polizei Hamburg gibt Aufschluss darüber, wie viele und welche Straftaten in welchen Stadtteilen begangen werden. Die meisten gefährlichen Körperverletzungen wurden 2021 in St. Georg begangen und die meisten Wohnungseinbrüche in Rahlstedt, berichtet 24hamburg.de.

Das sind die gefährlichsten Stadtteile Hamburgs in den Bezirken:

1. St. Georg (Bezirk Mitte): 16.874 Straftaten

2. Harburg (Bezirk Harburg): 6000 Straftaten

3. Rahlstedt (Bezirk Wandsbek): 5064 Straftaten

4. Altona Nord: (Bezirk Altona) 4.692 Straftaten

5. Eimsbüttel (Bezirk Eimsbüttel): 3.971 Straftaten

6. Bergedorf (Bezirk Bergedorf): 3.664 Straftaten

7. Barmbek-Nord (Bezirk Nord): 3.188 Straftaten

Neuwerk: in Hamburgs sicherstem Ort am Außenrand der Elbe gibt es seit Jahren keine Straftaten. © Daniel Bockwoldt/dpa/Symbolbild

Seit Jahren keine Straftaten: Neuwerk ist der sicherste Ort Hamburgs

Ein Teil Hamburgs sticht besonders dadurch hervor, dass die Polizei bereits seit Jahren keine einzige Straftat verzeichnet. Traditionell liegen die Kriminalitätszahlen im Bezirk Hamburg-Mitte meist am höchsten, doch auf der Insel Neuwerk, die ebenfalls zum Bezirk Mitte gehört, ist dies nicht so. Die 13 Bewohner haben sich weder 2020, noch 2021 etwas zu schulden kommen lassen. Die Insel ist somit laut „Stadtteilatlas“ der sicherste Teil Hamburgs. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.