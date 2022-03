Streik aktuell: Flughafen Hamburg stellt alle Abflüge ein

Teilen

Bereits am Montagmorgen kam es am Hamburg Airport Helmut Schmidt zu vereinzelten Warnstreiks des Sicherheitspersonals und zu einigen wenigen Flugausfällen auf innerdeutschen Strecken. Am Abend wurde dann der Streik ausgeweitet: Alle geplanten Abflüge für den Dienstag mussten daraufhin abgesagt werden. © Christian Charisius

Die Warnstreiks an deutschen Flughäfen weiten sich aus. Am Hamburger Flughafen mussten alle für Dienstag geplanten Abflüge gestrichen werden.

Hamburg – Nach der letzten gescheiterten Tarifrunde zwischen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) erhöht die Gewerkschaft nun den Druck. Nachdem am Montag die Flughäfen in Bremen, Hannover, Leipzig, Düsseldorf oder Köln/Bonn bestreikt wurden, weitet die Gewerkschaft den Streik des Sicherheitspersonals jetzt aus. Als Konsequenz daraus mussten im Laufe des Dienstagvormittags, 15. März 2022, alle geplanten Abflüge am Hamburger Flughafen eingestellt werden.

Eine Übersicht über die gestrichenen Flüge hat 24hamburg.de* hier.

Betroffen sind 87 Starts und 20.000 Passagiere. Auswirkungen hat der Streik auch auf einen Teil der 89 für den Dienstag geplanten Landungen am Flughafen Hamburg. *24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.