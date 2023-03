Streit in Bar: 35-Jähriger in Hamburg-Hammerbrook getötet

Ein Polizeiauto steht hinter einem Absperrband der Polizei. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

In Hamburg-Hammerbrook ist ein 35-jähriger Mann durch mehrere Messerstiche tödlich verletzt worden. Laut Polizeiangaben starb der Mann nach einem Streit in einer Shisha-Bar am frühen Sonntagmorgen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, war der 35-Jährige nicht mehr ansprechbar. Mehrere Zeugen hatten der Polizei den Angaben zufolge zuvor eine körperliche Auseinandersetzung nach einer privaten Feier in der Bar gemeldet.

Hamburg - Trotz Wiederbelebungsmaßnahmen vor Ort sei der Mann später in einem Krankenhaus gestorben. Zu einem möglichen Tatverdächtigen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen zu der Tat dauern an. dpa