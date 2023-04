Streit: Polizisten von 19-Jährigem verletzt

Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen sind am Hamburger Jungfernstieg zwei Polizisten verletzt worden. Die Jugendlichen waren am Montagabend vor der Europa Passage in Streit geraten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 19-Jähriger, der den Beamten wegen seiner blutigen Hände aufgefallen war, wehrte sich bei seiner Festnahme so heftig, dass er einem 35 Jahre alten Beamten die Kniescheibe heraustrat.

Hamburg - Er verletzte einen weiteren Polizisten ebenfalls am Bein.

Die 16 Jahre alte Begleiterin des Jugendlichen versuchte, ihren Freund zu befreien und warf ein Fahrrad auf die Beamten. Beide wurden nach Angaben der Polizei vorläufig festgenommen. Bei der 16-Jährigen wurde eine Machete sichergestellt.

Passanten hatten die Polizei gerufen, nachdem sie eine Person mit einem Messer vor der Europa Passage gesehen hatten. Zudem hatten sich mehrere Jugendliche mit Straßenschildern und Schlagstöcken bewaffnet, wie die Polizei weiter mitteilte. In unmittelbarer Nähe entdeckten Beamte zudem einen 17-Jährigen mit blutverschmiertem Gesicht. Er gab an, dass er von mehreren Jugendlichen geschlagen worden war. Die Polizei ermittelt zu einem möglichen Zusammenhang der Vorfälle. dpa