Streit um Protestcamp geht vor das Oberverwaltungsgericht

Teilen

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. © Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild

Der Streit um ein von linken und klimapolitischen Gruppen geplantes Protestcamp in Hamburg geht in die nächste juristische Runde. Die Versammlungsbehörde kündigte am Donnerstag an, beim Oberverwaltungsgericht Beschwerde gegen eine Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts einzulegen. Allerdings gehe es dabei nicht darum, das Camp zu verhindern, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

Hamburg - Das Verwaltungsgericht hatte am Mittwoch auf Antrag der Camp-Organisatoren zwar eine von der Behörde angeordnete Verlegung des Camps vom Stadtpark auf eine Fläche am Altonaer Volkspark bestätigt, ein Verbot zum Aufstellen von Schlaf- und Versorgungszelten aber gekippt.

Mit der Beschwerde wolle die Behörde ausschließlich Klärung herbeiführen, „ob und in welchem Umfang Schlafzelte in einer Großstadt wie Hamburg mit grundsätzlich vielen Übernachtungsmöglichkeiten zu bestätigen wären“, sagte der Sprecher.

Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts vom Mai dieses Jahres, wonach ein 2017 veranstaltetes Protestcamp gegen den Tagebau Garzweiler inklusive Infrastruktur als Teil der vom Grundgesetz geschützten Versammlung zu sehen ist. Inwieweit diese Entscheidung auch auf eine Großstadt wie Hamburg zu übertragen ist, soll nun geklärt werden.

Das „System Change Camp“ soll ab kommendem Dienstag für eine Woche stattfinden. Erwartet werden bis zu 6000 Teilnehmer. Dahinter steht ein Bündnis aus gut 30 - teils vom Verfassungsschutz als linksextrem eingestuften - Gruppen. dpa