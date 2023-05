Streit um Tabakkauf: Zwei Verletzte nach Angriff vor Bar

Das Blaulicht auf einem Wagen der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Bei einer Messerattacke in einer Shisha-Bar in Hamburg-Wandsbek sind zwei Menschen verletzt worden. Hintergrund soll ein Streit um den Kauf von Tabak zwischen einem 14-Jährigen und dem 29-jährigen Ladeninhaber gewesen sein, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach hatte ein 15-Jähriger den mutmaßlichen Täter am Samstagabend gebeten, für ihn Tabak zu kaufen.

Hamburg – Als der Besitzer sich weigerte, Tabak an den Jugendlichen zu verkaufen, habe der 14-Jährige ein Messer gezückt und den Ladenbesitzer damit am Arm verletzt.

Der 15-Jährige, der den Streit schlichten wollte, zog sich ebenfalls leichte Schnittverletzungen zu. Nach dem Angriff flüchtete der 14-Jährige und setzte dabei gegen drei Menschen Pfefferspray ein, die ihn daraufhin verfolgten und der Polizei zur Festnahme übergaben. Der Ladenbesitzer kam ins Krankenhaus. Das Landeskriminalamt für Jugendkriminalität ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. dpa