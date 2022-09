Struff gewinnt beim Davis Cup erstes Match gegen Bonzi

Benjamin Bonzi ist in Aktion. © Frank Molter/dpa

Jan-Lennard Struff hat das deutsche Davis-Cup-Team zum Auftakt der Gruppenphase gegen Frankreich in Führung gebracht. Der gebürtige Warsteiner besiegte den Franzosen Benjamin Bonzi nach Abwehr von zwei Matchbällen in Hamburg noch 6:4, 2:6, 7:5. Damit sorgte der momentan nur noch auf dem 132. Platz der Weltrangliste notierte Struff am Mittwoch im Tennisstadion am Rothenbaum für die deutsche 1:

„Es war ein verrücktes Match mit vielen Hochs und Tiefs. Für mich ist es das Größte, für Deutschland zu gewinnen und die 1:0-Führung hier zu besorgen“, sagte der 32-Jährige nach dem 2:14 Stunden langen Match.

Mit starken Volleys und gutem Positionsspiel entschied der gebürtige Sauerländer gegen Bonzi den ersten Satz für sich. All diese Stärken ließ er anschließend aber vermissen und kam unter den Augen des verletzten Olympiasiegers Alexander Zverev erst im dritten Satz zurück in die Partie. Dort rang er die Nummer 53 der Welt mit großem Kampfgeist nieder und holte sich den insgesamt verdienten Erfolg.

Der Weltranglisten-52. Oscar Otte traf danach im zweiten Einzel auf den fünf Ränge besser platzierten Adrian Mannarino. Im abschließenden Doppel treten das zuletzt fünfmal siegreiche Duo Kevin Krawietz und Tim Pütz gegen Nicolas Mahut und Arthur Rinderknech an. Die Deutschen haben im Davis Cup gegen Frankreich seit 1938 nicht mehr gewonnen. dpa