Studie zu Antisemitismus-Erfahrungen von Juden in Hamburg

Extremismus

Forscher der Polizeiakademien in Hamburg und Niedersachsen wollen die Antisemitismus-Erfahrungen im Alltag von Hamburger Juden ergründen. Dazu sollen möglichst viele der rund 2300 Mitglieder der Jüdischen Gemeinde Hamburg befragt werden. Jenseits der Fälle, die bei der Polizei angezeigt werden, gebe es nur lückenhafte Befunde zum Antisemitismus, sagte der Kriminologe Joachim Häfele von der Polizeiakademie in Oldenburg am Donnerstag bei der Vorstellung des Projekts.

Hamburg - Im Rahmen der neuen Dunkelfeldstudie sollen die Teilnehmer angeben, welche Formen von Diskriminierung sie erleben, wie die Sicherheitsbehörden reagieren und welche Reaktionen sie sich wünschten.

Die Kriminologin Eva Groß von der Akademie der Polizei Hamburg sagte, aus einer früheren Studie sei bekannt, dass bei vorurteilsmotivierter Kriminalität nur etwa 20 Prozent der Taten angezeigt würden. Die Studie begann offiziell am vergangenen 1. Mai und soll bis Ende April nächsten Jahres gehen.

„Antisemitismus zeigt sich nicht nur in offensichtlichen Hassverbrechen, sondern auch in subtileren Formen des Alltagsrassismus, in Vorurteilen und Stereotypen, die unseren öffentlichen Diskurs beeinflussen“, sagte Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank (Grüne). Mauricio Dessauer von der Jüdischen Gemeinde Hamburg betonte, Antisemitismus sei kein jüdisches, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem. Die Gemeinde hoffe, dass die Ergebnisse der Studie dazu beitragen könnten, die Lebenssituation der Jüdischen Gemeinde als Teil der Hamburger Gesellschaft zu verbessern. dpa