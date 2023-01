Täter nach Messer-Angriff auf Frau weiter flüchtig

Die Polizei sichert einen Einsatzort. © Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Nach einem Messer-Angriff auf eine 35-jährige Frau im Hamburger Stadtteil Barmbek wird weiter nach dem Täter gesucht. Dies sagte ein Sprecher der Polizei Hamburg am Montagmorgen. Ein Mann hatte die Frau am Samstagnachmittag auf der Straße mit einem Messer niedergestochen und war anschließend auf einem Fahrrad geflohen. Wie die Polizei bereits am Sonntag mitteilte, ist der 43-jährige Ex-Partner der Frau tatverdächtig.

Hamburg - Den bisherigen Erkenntnissen der Mordkommission zufolge hatte sich die 35-Jährige am Samstagnachmittag gemeinsam mit ihrem sechsjährigen Kind und ihrem aktuellen Lebensgefährten auf der Straße vor einem Mehrfamilienhaus aufgehalten, als plötzlich der 43-Jährige auftauchte, sie zu Boden gestoßen und ihr mehrere lebensgefährliche Stichverletzungen mit einem Messer zugefügt haben soll. Anwohner alarmierten die Rettungskräfte. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Ihr Zustand hat sich den Angaben von Sonntag zufolge stabilisiert.

Den 27-jährigen neuen Partner der Frau, der zwischenzeitlich intervenierte, griff der Mann den Angaben zufolge ebenfalls mit einem Messer an, verletzte ihn aber nicht. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter noch nicht festgenommen werden. dpa