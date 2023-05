Tatverdächtiger stellt sich nach versuchter Tötung

Ein Mann trägt Handschellen. © Stefan Sauer/dpa/Illustration

Nach einer versuchten Tötung am Wochenende in Hamburg-Billstedt hat sich der Tatverdächtige gestellt. Er sei am Dienstag ins Polizeipräsidium gekommen und vorläufig festgenommen worden, sagte ein Sprecher am Mittwoch. Der 22-Jährige soll nach Angaben der Polizei das gleichaltrige Opfer mit mehreren Messerstichen im Treppenhaus eines Mehrfamilienhaus verletzt haben.

Hamburg - Anschließend flüchtete der mutmaßliche Täter. Das Opfer musste wegen lebensgefährlicher Verletzungen notoperiert werden. Die Hintergründe der Tat waren zunächst noch ungeklärt. dpa