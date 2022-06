Taxifahren in Hamburg seit Mittwoch deutlich teurer

Teilen

Eine Person hält Geldscheine vor einem Taxi-Schild auf einem Taxi. © Jonas Walzberg/dpa/Illustration

Explodierende Spritpreise und höhere Mindestlöhne belasten die Taxiunternehmen. Damit sie weiter ein Auskommen haben, hat die Stadt erstmals seit fünf Jahren höhere Taxentarife beschlossen.

Hamburg - Wer in Hamburg mit dem Taxi fahren will, muss seit diesem Mittwoch deutlich tiefer ins Portemonnaie greifen. Die Grundgebühr steigt nach dem ab 1. Juni geltenden Taxentarif während der Hauptverkehrszeiten - also werktags außer sonnabends von 7.00 bis 10.00 und von 16.00 bis 19.00 Uhr - um 19 Prozent von 4,20 Euro auf 5,00 Euro. In den übrigen Zeiten werden statt bisher 3,50 Euro künftig 3,90 Euro fällig.

Die Kilometerpreise erhöhen sich in den Hauptverkehrszeiten auf Strecken bis zu vier Kilometern von 2,50 auf 2,70 Euro, bei Strecken zwischen fünf und neun Kilometern von 2,30 Euro auf 2,50 und ab zehn Kilometern Strecke von 1,60 auf 1,80 Euro pro Kilometer.

Beschlossen wurde die Tarifanpassung vom rot-grünen Senat der Hansestadt bereits im April. Es ist das erste Mal seit fünf Jahren, dass Taxifahren in Hamburg teurer wird. Mit der Tarifanhebung reagiert die Stadt auf die steigenden Betriebskosten. Die höheren Tarife sollen einen wirtschaftlichen Betrieb im Taxengewerbe und faire Löhne sichern, hieß es aus der Verkehrsbehörde. Die Zahl der Hamburger Taxen ist laut Behörde allein seit 2020 um rund 500 auf etwa 2700 zurückgegangen. „Gleichzeitig erhöhen die Entwicklung der Treibstoffkosten, die allgemeine Preisentwicklung und die Erhöhungen des gesetzlichen Mindestlohns die Betriebskosten deutlich.“

Außerhalb der Rushhour sind Grundgebühr und Kilometerpreise zwar niedriger, allerdings werden auch sie um rund zehn Prozent erhöht. Das Wartegeld steigt pro Stunde um 20 Prozent von 30 auf 36 Euro.

Neu geregelt ist ein Zuschlag von acht Euro bei der Mitnahme von Fahrrädern; er gilt nun auch für sperriges Gepäck oder die Mitnahme von mehr als vier Personen in Großraumtaxen, für die bisher noch ein Zuschlag von sechs Euro gezahlt werden muss.

Ebenfalls neu ist ein Festpreis für Strecken bis 22 Kilometer, für die 50 Euro fällig werden. Der bisherige Festpreis für bis zu zwölf Kilometer lange Strecken verteuert sich von 30 auf 33 Euro. Außerdem müssen alle Taxifahrer künftig bargeldlose Zahlungen akzeptieren. dpa