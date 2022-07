Teils lange Wartezeiten am Hamburger Flughafen - Kein Chaos

Passagiere stehen vor den Anzeigetafeln von Terminal 1 des Hamburger Flughafens. © Christian Charisius/dpa/Archivbild

Lange Schlangen und Wartezeiten am Terminal des Hamburger Flughafens: Weil so viele Flieger zur selben Zeit in den warmen Süden starten, müssen viele Menschen vor dem Sicherheitscheck warten. Viele waren geduldig - und gut vorbereitet.

Hamburg - Auch am Samstag haben Reisende am Hamburger Flughafen wieder viel Geduld gebraucht und längere Wartezeiten in den Terminals einplanen müssen. In der Spitze hätten die Passagiere etwa 90 Minuten auf ihren Sicherheitscheck warten müssen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Die längsten Wartezeiten am Morgen gab es dabei den Angaben zufolge zwischen 4.00 und 5.00 Uhr. In den meisten Fällen seien die Reisenden - wie auch schon in den Tagen zuvor - verständnisvoll und gut vorbereitet gewesen. Es habe ihres Wissens nach niemand sein Flugzeug verpasst, sagte eine Flughafensprecherin dazu.

Am Samstag sollten etwa 140 Flugzeuge starten und 140 Flugzeuge landen. Es wurde mit rund 40.000 Passagieren auf dem Airport gerechnet. Für Sonntag werden ähnlich viele Flüge und Reisende am Flughafen Hamburg erwartet. Damit liegen die Zahlen leicht unter dem bisher reisestärksten Tag am Freitag. In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern sind bereits Sommerferien. Niedersachsen folgt am 14. Juli. dpa