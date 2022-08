Tetje Mierendorf übernimmt Rolle: „Mamma Mia!“

Teilen

Schauspieler Tetje Mierendorf. © Christian Charisius/dpa/Archivbild

Der Hamburger Schauspieler Tetje Mierendorf (50) spielt einen der drei Väter im Musical „Mamma Mia!“, das am 11. September Premiere im Theater Neue Flora in Hamburg feiert. Der 50-Jährige übernimmt die Rolle von Weltenbummler Bill, teilte die Stage Entertainment am Donnerstag mit. „Ich bin gewissermaßen auch ein Abenteurer. Ich liebe es zu reisen, neue Orte zu erkunden, irgendwo hinzukommen und einfach loszuziehen und zu erleben, wie die Menschen leben“, sagte Mierendorf.

Hamburg - „Ich glaube, Mamma Mia! ist genau das, was die Leute jetzt brauchen: Ein Feelgood-Musical.“ Die Rolle des schüchternen, aber liebenswerten Harry übernimmt Detlef Leistenschneider, Donnas große Liebe Sam spielt Sascha Oliver Bauer.

Am 3. November 2002 hatte das Musical mit den Hits von Abba Deutschland-Premiere auf der Reeperbahn gefeiert. Mittlerweile haben nach Stage-Angaben 60 Millionen Menschen in 440 Städten und in 16 verschiedenen Sprachen das Musical über eine turbulente Mutter-Tochter-Beziehung gesehen. Auch auf der Kino-Leinwand wurde es mit Stars wie Meryl Streep und Pierce Brosnan ein Erfolg. dpa