Theater: Proteste wegen „ZOV - Der verbotene Bericht“

Teilen

Tobias Dürr als Pawel Filatjew steht bei einer Fotoprobe auf der Bühne im Altonaer Theater. © Christian Charisius/dpa

Regisseur Kai Hufnagel hat am Altonaer Theater das Theaterstück „ZOV - Der verbotene Bericht“ nach dem Augenzeugenbericht des russischen Fallschirmjägers Pawel Filatjew in deutschsprachiger Erstaufführung herausgebracht. Tobias Dürr verkörpert den Soldaten, der in den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zieht - ohne recht zu wissen, warum hier wer eigentlich gegen wen kämpft.

Hamburg - Filatjew lebt inzwischen im französischen Exil.

Es werde schon einen Plan geben, äußert er immer wieder, während er von seinen Front-Erlebnissen erzählt, von Kälte, Schlaflosigkeit, Angst. Dürr spielt den Monolog auf einer kargen, dunklen Foyer-Bühne. Er hantiert mit Malerband, baut zwei Tische zusammen, lässt Steine auf Metall treffen. Das Geschehen entsteht im Kopf des Zuschauers. Auch wenn Dürr als Filatjew versichert, gegen den Krieg zu sein - es bleibt große Beklemmung.

Vor dem Theater demonstrierte vor und während der Theaterpremiere eine rund 50-köpfige Gruppe aus Vertreterinnen und Vertretern ukrainischer Initiativen. Sie riefen „Kein ZOV in Hamburg“ und „Keine Bühne für die Täter“ und bewerteten die Premiere als russische Propaganda. dpa