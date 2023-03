Thering soll Ploß als Landesvorsitzenden der CDU ablösen

Teilen

Dennis Thering (CDU), Fraktionsvorsitzender seiner Partei in der Hamburgischen Bürgerschaft, spricht. © Christian Charisius/dpa

Paukenschlag an der Spitze der Hamburger CDU: Der Landesvorsitzende Christoph Ploß will sein Amt niederlegen und an den Fraktionsvorsitzenden in der Bürgerschaft, Dennis Thering, übergeben. Damit sollen die beiden wichtigen Ämter rechtzeitig vor der Bürgerschaftswahl 2025 in eine Hand gelegt werden und der Wahlkampf auf eine Person fokussiert werden, sagte Ploß am Sonntag in Hamburg.

Hamburg - Das Frühjahr 2023 sei dafür genau der richtige Zeitpunkt.

Der Landesvorstand habe den 38-Jährigen am Sonntag bei seiner Klausurtagung einstimmig für das Amt nominiert. Nun müssen die Delegierten dem Vorschlag Anfang April beim Landesparteitag noch zustimmen.

Thering war nach der Wahlschlappe der CDU bei der Bürgerschaftswahl im Februar 2020 zum Fraktionsvorsitzenden gewählt worden. Er hatte das Amt von André Trepoll übernommen. Die Christdemokraten waren bei der Wahl auf 11,2 Prozent der Stimmen gekommen. Das war das schlechteste Ergebnis der Partei bei einer Bürgerschaftswahl in Hamburg. Thering will bei der Bürgerschaftswahl 2025 der Spitzenkandidat der Partei im Wahlkampf werden und hofft diesmal auf einen starken Dreikampf um die Stimmen der Bürger. dpa