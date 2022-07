Tipps von Petkovic für Hitze: An Australiern orientieren

Am Mittwoch wird es richtig heiß auf den Tribünen beim Tennis-Turnier in Hamburg. Für den Umgang mit den hohen Temperaturen hat Andrea Petkovic einige Ratschläge. Besonders wichtig ist für sie bereits die Vorbereitung.

Hamburg - Tennisspielerin Andrea Petkovic hat aus eigener Erfahrung einige Ratschläge an die Besucher des Tennis-Turniers am Rothenbaum für den Umgang mit der Hitze. „Ich habe immer die Australier ausgefragt, wenn ich dort war“, berichtete die 34-Jährige nach ihrem Einzug ins Viertelfinale bei der Sandplatzveranstaltung. Für das Publikum sei es wichtig, nicht „das kürzeste Kleidchen“ zu tragen. „Die Australier ziehen sich von oben bis unten mit leichten, weißen Materialien an und bedecken die ganze Haut.“

Petkovic hatte sich am Dienstag bei rund 34 Grad gegen die Japanerin Misaki Doi durchgesetzt. Dabei habe sie sich reichlich „Eis auf den Schädel“ gekippt: „Dann ging’s einigermaßen.“ Für Mittwoch werden noch höhere Temperaturen erwartet. „Viele denken, dass sie in die Sonne gehen und dann sagen: Jetzt muss ich Eis auflegen, jetzt muss ich trinken“, sagte Petkovic. „Ich glaube, die Vorbereitung ist fast wichtiger, wenn der Körper einmal überhitzt ist, ist es schwierig die Zeit wieder zurückzudrehen. Deswegen trinke ich doppelt so viel, wenn ich weiß dass es warm ist.“

Da am Mittwoch erst ihre Gegnerin für das Viertelfinale ermittelt wird, hat sie einen freien Tag in Hamburg. Auch diesen will sie an der Hitze ausrichten. „Ich würde gerne in die Deichtorhallen“, berichtete Petkovic über ihre Pläne. „Das ist vielleicht gar nicht so ein schlechter Tag, wenn es so heiß ist. Da will ich nicht draußen rumlaufen.“ dpa