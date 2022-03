Tod von 20-Jähriger: Zweifel an Angaben des Angeklagten

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer 20-Jährigen in Hamburg-Neuallermöhe haben sich Rechtsmediziner skeptisch zu Angaben des Angeklagten geäußert. Dass die Frau in der Nacht zum 10. Januar 2021 rund zehn Stunden bei null Grad draußen verbracht haben soll und dabei keine Unterkühlung erlitten hätte, würde erstaunen, sagte einer der beiden Sachverständigen am Dienstag.

Hamburg - Der offiziell 24 Jahre alte Angeklagte hatte nach Angaben der Vorsitzenden Richterin erklärt, dass er mit der Frau am Abend gegen 19.00 Uhr auf einen Spielplatz gegangen sei. Nach einvernehmlichem Sex hätten sie noch bis 4.00 Uhr morgens auf einer Parkbank gesessen. Dann seien sie in den Keller eines Wohnhauses gegangen, wo die Frau einschlief. Erst nach 13.00 Uhr habe er gemerkt, dass sie nicht mehr atmete und die Rettungskräfte alarmiert.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem aus Libyen stammenden Angeklagten vor, die junge Frau im Fahrradkeller des Hauses, in dem sie mit ihrer Familie lebte, erstickt zu haben. Das Opfer soll vorher Drogen von dem Angeklagten erhalten und eingenommen haben. Die Staatsanwaltschaft hatte das Geschehen in ihrer Anklageschrift zunächst als Mord in Tateinheit mit Vergewaltigung in einem besonders schweren Fall bewertet. Das Gericht sah dafür nach vorläufiger Bewertung aufgrund der Aktenlage jedoch nicht hinreichend Beweise. Deshalb lautet die Anklage auf Totschlag. dpa